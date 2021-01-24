Пентагон подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова

В частности, министр обороны США подтвердил, что пятая статья Договора США и Японии о безопасности касается и острова Сенкаку.
Она подразумевает, что страны будут совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.
«США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении.
Помимо этого, министры обсудили перебазирование американских сил, которые находятся на территории Японии, а также вопрос Северной Кореи.
Территориальный спор из-за островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года.