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06:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон подтвердил Японии готовность оборонять спорные острова

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киши подтвердил готовность США оборонять спорные острова Сенкаку, на которые также претендует Китай. Об этом сообщили в американском ведомстве, передает РИА Новости.

Источник: AP 2020

В частности, министр обороны США подтвердил, что пятая статья Договора США и Японии о безопасности касается и острова Сенкаку.

Она подразумевает, что страны будут совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.

«США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министры обсудили перебазирование американских сил, которые находятся на территории Японии, а также вопрос Северной Кореи.

Территориальный спор из-за островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов. Под административным контролем Японии они находятся с 1972 года.

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