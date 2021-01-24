13:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Секретарь демократии
Сразу после инаугурации Джо Байдена журналисты встретились с новым
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Выборная карьера
Дженнифер, или как ее называют чаще в США, Джен Псаки начала свою политическую карьеру в 2001 году. Тогда ей было всего 22 года, а позади остался только что оконченный Колледж Вильгельма и Марии — государственный университет в Уильямсбурге, штат Виргиния. Ее путь в политике начался с местных выборов в Айове, во время которых Псаки была в предвыборном штабе кандидатов от Демократической партии, двух Томов — Харкина и Вилкеса. Для обоих это были перевыборы: первый пытался сохранить место в Сенате, а второй — пост губернатора штата. Оба в итоге справились с задачей, а Псаки отправилась в большую политику.
В 2004 году Дженнифер получила должность заместителя
А вместе с ним вдали от заметных ролей в американской политике осталась и сама Псаки: в ее карьере есть место только для одной партии — Демократической. Следующие четыре года она провела на должностях директора по связям с общественностью у члена Палаты представителей Джозефа Краули и местного
Умение находить общий язык
Вернуть Белый дом демократам в 2008 году сумел Барак Обама. А помогла ему в этом Дженнифер Псаки, которой сначала предложили должность заместителя
Все эти качества заметили сначала помощники Барака Обамы, а затем и он сам. Неудивительно, что карьера Дженнифер пошла в гору: не прошло и года после ее назначения на должность заместителя
Впрочем, жить долго без мира политики Дженнифер все же не смогла. В 2012 году Обаме предстояла новая кампания за право сохранить президентское кресло. И, конечно, Псаки не смогла остаться в стороне. Но теперь она уже была
Удержать должность для Обамы оказалось задачей более сложной, чем завоевать ее в 2008 году. Его популярность среди населения несколько снизилась, но победа
Республиканцы долгое время не могли определиться, кто же будет представлять их на предстоящих президентских выборах, и в итоге эта честь выпала Митту Ромни. И несмотря на почти равное количество голосов избирателей, Обама получил очень солидное преимущество по голосам от выборщиков (332 против 206). Что же касается Дженнифер Псаки, то она тут же получила должность
Мишень для телевизора
Российской аудитории Дженнифер Псаки запомнилась, безусловно, по своей деятельности на посту
В мае 2014 года, критикуя от имени Госдепартамента референдум на востоке Украины, Дженнифер заявила, что во время голосования в Донецкой и Луганской областях были замечены «карусели». Корреспондент Associated Press Мэтт Ли попросил уточнить, что это такое. Вопрос вполне логичный, как логичным было и то, что представительница Госдепа могла просто не знать, что это означает — ведь такое явление не распространено на американских выборах. Однако Псаки заранее не стала уточнять у своих помощников, что значит это слово, а на брифинге призналась, что просто зачитала его по подготовленной референтами бумажке.
Телезрителям в то время рассказывали, что в мире даже распространились термины «псакинг» или «псакнуть». Впрочем, нигде в мире, кроме России, об этих терминах не слышали.
На государственных телеканалах не раз приводились и другие якобы нелепые высказывания Псаки — об отправке американского флота к берегам Белоруссии или горным курортам Ростовской области. Однако в реальности таких высказываний не было.
Когда же Псаки заявила в августе того же 2014 года, что США обеспокоены тем, что военные учения России в Астраханской области могут привести к эскалации напряженности на
Не чудовище
В 2015 году Псаки покинула Госдепартамент, вновь став помощником Обамы по связям с общественностью. А когда Обама покинул Белый дом, уступив его Дональду Трампу, оттуда ушла и Дженнифер. После нее в Белом доме проработают еще четыре
Но когда к журналистам, собравшимся в Белом доме в минувшую среду, вновь вышла Дженнифер Псаки, все присутствовавшие испытали долгожданное облегчение. «Иногда наши взгляды на конкретные вопросы будут различаться… Будут дни, когда мы будем не соглашаться друг с другом, иногда, вероятно, у нас будут разногласия по большей части того, что будет высказано на брифинге… Ничего страшного. Это часть нашей демократии» — так приветствовала Псаки журналистов в свой первый день на новом посту. А заодно пообещала, что отныне брифинги для них будут проводиться каждый день, как и положено. Кроме субботы и воскресенья. «Я же не чудовище!» — шутливо подытожила Псаки.
Кирилл Сарханянц