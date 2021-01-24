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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: на акции протеста в поддержку Навального вышло мало людей

На несанкционированные акции протеста, прошедшие 23 января в России, вышло мало людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если сопоставить цифры и сравнить количество людей, голосовавших за президента и поправки в Конституцию, и тех, кто вышел на протестные акции, можно увидеть, «насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», отметил он.

Источник: AFP 2020

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — сказал господин Песков в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1».

Дмитрий Песков сообщил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях». «Потому что иной оценки там быть не может — это нарушение закона», — заявил пресс-секретарь президента.

В субботу по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано больше 3 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом». В Москве на Пушкинскую площадь вышли, по личным наблюдениям координаторов «Белого счетчика», более 15 тыс. человек — полиция днем 23 января сообщала о 4 тыс. человек.

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