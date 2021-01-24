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15:25 (мск), источник: Life.ru

Владимир Путин примет участие в Давосском форуме

Из-за пандемии коронавируса встреча пройдёт в формате онлайн.

Источник: РИА "Новости"

Предстоящая рабочая неделя у президента России Владимира Путина будет насыщенной. Глава государства выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдёт в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Также президент проведёт правительственное совещание, пообщается со студентами российских вузов и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве.

— На неделе президент проведёт новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на всемирном Давосском экономическом форуме, который на этот раз, по понятным причинам, пройдёт в дистанционном формате, — сообщил телеканал «Россия 1».

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