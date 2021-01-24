Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
10Джо Байден вступил в должность президента США
17:14 (мск), источник: ТАСС

Захарова: действия стран Запада в отношении РФ показывают глубочайший кризис их идеологии

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что события в Вашингтоне 6 января на Западе назвали нападением на демократию, в то время как незаконные акции протеста в России 23 января были поддержаны «воодушевительными призывами» из США.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Различия в оценке протестов на Западе и в России, а также блокировка официальных российских аккаунтов на американских интернет-платформах свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Читайте также
Песков: на акции протеста в поддержку Навального вышло мало людей

«В США информация о блокировке российских либо официальных лиц, либо официальных страниц, либо страниц СМИ происходит просто на уровне принятия неких корпоративных решений. Можно говорить более приземленно, рассказывать, что это часть попытки сдерживания. Но, на мой взгляд, надо говорить глобально. Это — кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма», — указала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что события в Вашингтоне 6 января на Западе назвали нападением на демократию, в то время как незаконные акции протеста в России 23 января были поддержаны «воодушевительными призывами» из США. «Сейчас, после, условно говоря, прошедших дождей за эти годы и месяцы, краска сошла, и мы увидели, что там есть на самом деле. Это кризис их идеологии, но опасный, потому что угрожает суверенитету многих стран», — добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что подобные призывы происходят на фоне пандемии коронавируса, когда все страны пытаются минимизировать ущерб от нее и остановить волны заболеваемости. «Никому никого не жаль», — отметила дипломат.

 Беженцы рассказали о травле и издевательствах
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Песков заявил о неготовности России терпеть хамство и диктат США
Россиян лишили медали Кубка мира за удар финского лыжника
Пентагон заявил о готовности защищать спорные острова в Японии
Владимир Путин примет участие в Давосском форуме
В Нидерландах появилось «ультрафиолетовое» поле с луком (фото)
В Великобритании мощным взрывом снесли огромную трубу
Ученые узнали состав «семьи» похожих на Землю планет
Здоровье
Витамин D: как восполнить дефицит 11 советов на все времена года.
Новости партнеров
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Популярные темы на «Детях»
Новая работа. Продолжение 171
Золотой орёл 119
Муж спрятал полис и снилс, тупой вопрос 90
Не отдают залог за съем? Кто прав? 82
Новости партнеров
Камеры на дорогах. Петр Шкуматов оценил новую инициативу ГИБДД
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
В ходе исследования Шкуматов обнаружил факт недолива
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь