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18:38 (мск), источник: Life.ru

Во Франции призвали ввести «действительно действенные» санкции против России

С таким предложением выступил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Источник: AFP 2020

Против России должны быть введены новые санкции, которые окажут действительное воздействие на страну. С таким предложением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться 25 января на встрече глав МИД стран Евросоюза.

— Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете, — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Напомним, ранее вероятный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что не видит причин снятия санкций с России.

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