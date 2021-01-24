18:38 (мск), источник: Life.ru
Во Франции призвали ввести «действительно действенные» санкции против России
С таким предложением выступил глава французского МИД
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Против России должны быть введены новые санкции, которые окажут действительное воздействие на страну. С таким предложением выступил министр иностранных дел Франции
— Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете, — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Напомним, ранее вероятный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что не видит причин снятия санкций с России.