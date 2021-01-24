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22:28 (мск), источник: Газета.Ру

Судно «Фортуна» начало возобновление строительства «Северного потока — 2» в Дании

Оператор Nord Stream 2 AG сообщил о том, что судно «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток — 2» в Дании, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток 2», — заявил оператор.

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Там уточнили, что работы производятся в рамках полученного согласования.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик прибыл в Германию.

Во время загрузки произошла ошибка.
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