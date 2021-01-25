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00:50 (мск), источник: Известия

Военных РФ на авиабазе Хмеймим начали прививать вакциной «Спутник V»

Военнослужащие группировки войск ВС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии начали получать прививки против COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» доставлена в Сирию в достаточном для всех желающих количестве, сообщает в понедельник, 25 января, Министерство обороны.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что даже те военнослужащие, которые несут службу вдали от авиабазы Хмеймим, имеют возможность вакцинироваться.

«В данный момент на базе медицинского отряда происходит плановая вакцинация вакциной “Спутник V”. Данная вакцина поступила в группировку в достаточном количестве. В соответствии с потребностью. Военнослужащие группировки прививаются в добровольном порядке. Процесс проходит без замечаний и происшествий», — рассказал начальник санитарно-эпидемиологической службы группировки войск в Сирии Владимир Радченко.

По словам военнослужащего Николая, он решил пройти процедуру для того, чтобы обезопасить свою семью.

В Сирии прививка делается точно так же, как и на тысячах подобных пунктов вакцинации в России. Сначала врачи осматривают желающих привиться. Убедившись, что нет никаких симптомов заболевания, военнослужащего приглашают пройти в кабинет. После процедуры медики еще полчаса наблюдают за привившимися, однако всё проходит штатно, без побочных эффектов.

В настоящее время проходит первый этап вакцинации. Через 21 день все военнослужащие снова придут к медикам. И после второго укола получат сертификат о том, что надежно защищены от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

16 января Минобороны РФ сообщило, что военные медики начали вакцинировать российских миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, а также вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Туда было доставлено около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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