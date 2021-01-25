СМИ: Россию исключили из международной группы по лунной программе

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — цитирует агентство своего собеседника.
Такое решение принято после неоднократных заявлений российской стороны о неготовности в текущей роли участвовать в проекте по созданию окололунной станции Gateway.
В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» изданию сообщили, что последний раз российские представители участвовали в такой встрече в июне 2020 года.
Лунная орбитальная платформа-шлюз (англ. Lunar Orbital Platform-Gateway, сокращенно LOP-G, также известная как Gateway) — программа Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.
Впервые проект был публично представлен в марте 2017 года под названием Deep Space Gateway как часть программы по разработке пилотируемого полета на Марс. В сентябре того же года «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Планировалось, что ее начнут строить в 2022 году, а первые модули могут вывести на орбиту в 2024—2026 годах, но у стран появились разногласия по проекту. Источники ряда СМИ сообщали, что США предложили использовать для выхода в открытый космос скафандры собственного производства вместо российских «Орланов».
В сентябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия «не может себе позволить участвовать» в строительстве станции с NASA «в текущем виде на вторых ролях». Рогозин говорил, что Россия может создать ее в сотрудничестве с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР.