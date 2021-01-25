В Венесуэле рассказали о результатах исследований российской вакцины «Спутник V»

05:32 (мск), источник: ТАСС
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«Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента — 40. Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола», — сказал медик в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Наши результаты совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях, и с результатами вакцинации в России и Аргентине», — добавил он.
В декабре