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08:10 (мск), источник: РБК

Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca

Власти пообещали оказывать давление на компании на европейском уровне, чтобы они выполнили обязательства по контрактам. Pfizer и AstraZeneca ранее сообщили, что не смогут обеспечить оговоренный объем поставок вакцины в Европу.

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Источник: AFP 2020

Италия подаст в суд из-за урезания поставок вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо в интервью телерадиостанции RAI.

«AstraZeneca и Pfizer не соблюдают контракт, мы подадим в суд <…>. Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», — заявил ди Майо.

По его словам, Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же он замедляется.


Министр по региональным проблемам Франческо Бочча заявлял на прошлой неделе, что никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления быть не должно.

Как сообщала Pfizer, поставки в Италию сократятся на 29%.

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На проблемы с поставками вакцины Pfizer страны ЕС пожаловались еще полторы недели назад. Министры здравоохранения Швеции, Дании, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии написали письмо в Еврокомиссию и потребовали обеспечить своевременные поставки. «Такая ситуация неприемлема. Она не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к прививочной кампании», — заявили они.

Pfizer поясняла, что задержки вызваны реорганизацией производства. Это, в свою очередь, потребует дополнительных разрешений от регуляторов.

AstraZeneca в свою очередь сообщила в воскресенье, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС. Компания более чем в два раза сократит поставки вакцины. Reuters сообщал, что с января по март AstraZeneca недопоставит в Европу 60% заказанных доз вакцины (почти 31 млн доз из заказанных 80 млн). По данным агентства, нет гарантии, что сокращенные поставки будут компенсированы во втором квартале.

В пятницу Pfizer и BioNTech объявили о том, что договорились с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о поставке своей вакцины в страны с низким и средним уровнем доходов по программе COVAX. Суммарно компании поставят 40 млн доз вакцины в течение 2021 года, первые поставки начнутся в первом квартале.


Мария Лисицына

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