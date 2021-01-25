«Роскосмос» объяснил отказ от участия в совместной с США лунной программе

Российская сторона приняла решение не участвовать в программе создания совместной с США космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, сообщили РБК в «Роскосмосе».
Такое решение приняли по итогам проработки Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта, пояснили в госкорпорации. Ранее, в сентябре 2018 года, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Россия не может участвовать в проекте создания лунной научной станции на американских условиях. Тогда же Рогозин допустил появление альтернативного проекта, который Россия будет реализовывать либо самостоятельно, либо со странами БРИКС.
«Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказали в «Роскосмос».
В июне 2020 года представители госкорпорации по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств, отметили в «Роскосмосе». На встрече обсуждались вопросы основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway.
О создании совместной космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны Россия и США договорились осенью 2017 года.
Первые модули планировалось вывести на орбиту в 2024—2026 годах. Предполагалось, что Россия создаст от одного до трех модулей, а также унифицированный стыковочный механизм для космических кораблей, которые будут прилетать к станции.
25 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что Россию исключили из экспертной группы по обсуждению программы Gateway. По словам собеседника агентства, решение было принято после того, как российская сторона неоднократно заявляла о недостаточной роли в проекте. В ответ на это сообщение Рогозин написал в Telegram, что Россия никогда не была в составе указанной экспертной группы. «Как можно быть исключенным из какой-то “лунной группы”, если мы туда никогда и не входили?! Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны», — пояснил глава госкорпорации.
По словам Рогозина, Россия могла бы участвовать в проекте на таких принципах, на которых строится работа МКС, однако проект NASA по Луне — «это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров». Рогозин указал, что российской стороне такой вариант не интересен, отметив, что у страны есть своя программа исследований Луны, которая начинается в этом году. С 2028 года Россия планирует начать пилотируемую лунную программу, а также ведет консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы, продолжил Рогозин.
Также глава госкорпорации сообщил, что Россия предложила американской стороне адаптировать один из шлюзов окололунной орбитальной станции под возможную стыковку российского стратегического пилотируемого корабля «Орел». «Это предложение продиктовано необходимостью дублирования сложных транспортных систем в дальнем космосе. Надеюсь, что исходя из здравого смысла наше предложение будет рассмотрено и поддержано», — заключил он.
Анастасия Батманова, Инна Сидоркова