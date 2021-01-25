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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике, владение которым ему приписывают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего из указанного там не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам», — сказал он в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов в Татьянин день.

По словам главы государства, сам фильм о дворце он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались «промыть мозги».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о дворце «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Он также добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен «включить голову» и каждый раз спрашивать себя: «А при чем здесь Путин?».

До этого Песков называл публикации о дворце в Геленджике, который связывают с главой государства, «качественной клюквой». Он также предполагал, что главной целью публикаций является получение денег от граждан жульническим образом.

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