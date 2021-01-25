Путин прокомментировал несанкционированные акции

«Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал Путин.
Президент напомнил, что в истории России неоднократно происходили события, когда ситуация «выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения».
Также Путин добавил, что ответственные политики не должны прибегать к незаконным массовым акциям для реализации своих целей и амбиций.
«Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, — никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики», — подчеркнул он, добавив, что «так политика не делается».
Кроме того, президент подчеркнул, что так же, по закону, должны действовать и правоохранители, задействованные на защите порядка во время акций.
В разных городах России 23 января прошли несанкционированные акции. Среди задержанных были дети. Согласно данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.
Также следственные органы возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных путей.
Кроме того, было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм по итогам несогласованной акции 23 января — столичные власти сообщали, что на акции присутствовали около 19 человек с COVID-19.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предупреждала ранее об обострении ситуации с распространением коронавируса в результате скопления людей на несанкционированных акциях.
Она обратила внимание граждан на то, что улучшение эпидемиологической обстановки является итогом работы большого числа людей — медиков и властей, и порекомендовала жителям воздержаться от участия в подобных мероприятиях.