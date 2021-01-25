15:43 (мск), источник: РБК
Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике
В ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приписываемом ему «дворце».
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«Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится
Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
Президент отметил, что сам он выпущенный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Содержание расследования — на основании этих «подборок» — президент оценил критически. Путин отметил, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками
Вместо всего этого что — разместили мою фотографию, мое плавание стилем баттерфляй в
каком-тобассейне, где я никогда не был и не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудьпопридумывали бы еще.
Путин добавил, что часть упомянутых в фильме людей он не знает вовсе, а с другими, наоборот, хорошо знаком или даже приятельствует, некоторые из них давно занимаются бизнесом.
«Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили этими материалами промыть мозги наших граждан», — сказал Путин.