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20:52 (мск), источник: ТАСС

Путин в шутку рассказал, что в будущем мог бы работать в области виноделия

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности, и пошутил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать советником по правовым вопросам в этой области.

Источник: Пресс-служба Президента России

В понедельник во время онлайн-беседы со студентами вузов, комментируя опубликованное ранее в интернете «расследование» о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике, Путин отметил, что особо обратил внимание на эпизод, связанный с винодельческим бизнесом.

«Из всего, что я там увидел, я заинтересовался только одним — не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Это хороший вид деятельности, благородный. Один из моих хороших знакомых со своим партнером занимается небольшим предприятием», — сказал он, указав, что в целом в стране винодельческая отрасль в последние годы развивается.

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«Я бы когда-нибудь этим позанимался — не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем “Абрау-Дюрсо”. Может быть, когда я работу закончу [на посту президента], я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», — в шутку порассуждал о будущем Путин.

В свою очередь Титов сообщил ТАСС, что не отказался бы от советника в лице президента. «Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. Тем более, могу сказать, что в области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о виноделии, который сегодня во всю работает и меняет структуру виноделия в России», — отметил Титов.

«Не занимался бизнесом никогда»

«Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо, наоборот, я считаю это благородным занятием, если думать о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о развитии отраслей экономики. Но это не мое совсем», — признался он, заверив, что «не занимался этим [бизнесом] никогда».

В то же время президент указал, что некоторые его коллеги являются известными бизнесменами, например, экс-президент США Дональд Трамп или бывший украинский лидер Петр Порошенко, который «даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах».

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