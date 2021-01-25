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20:34 (мск), источник: Ведомости

Путин предложил запретить приравнивание роли Германии и СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, который установит запрет на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Источник: AP 2020

«При участии Российского организационного комитета “Победа” подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939−1945 гг.)», — говорится в сообщении.

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В мае 2020 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала включение в УК новой статьи об ответственности за приравнивание официальной идеологии СССР к нацизму, а также за возложение на СССР вины за развязывание Второй мировой войны, так как наказание за это уже предусмотрено, сообщал ТАСС.

Уголовную ответственность за оправдание нацизма в России ввели в 2014 г. Речь идет о статье 354.1 УК «Реабилитация нацизма», которая предусматривает наказание в том числе за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Сейчас по ней установлена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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В пункте втором этой статьи прописано ужесточение наказания, если преступление совершено с использованием СМИ либо с использованием служебного положения. В этом случае штраф может увеличиться до 500 тыс. руб., а срок лишения свободы — до пяти. В КоАП есть статья о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Наказание за это — арест на 15 суток или штраф 1−2 тыс. руб. для граждан и до 50 тыс. руб. — для юрлиц.

В ноябре 2020 г. депутат Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить административную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Она предлагала установить штрафы для юрлиц за подобное деяние в размере от 1,5 до 3 млн руб.

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