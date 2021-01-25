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21:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезд в страну гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, а также имеющим вид на жительство этих стран. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.

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Источник: РИА "Новости"

«Ранее оперативным штабом с учетом эпидобстановки в отдельных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с данными государствами», — говорится в документе.

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Полет формальный: какие страны открыты для россиян

Два раза в неделю полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва—Ханой), Индию (Москва—Дели), Финляндию (Москва—Хельсинки и Санкт-Петербург—Хельсинки). В Катар (Москва—Доха) полеты будут три раза в неделю.

Ранее сегодня, 25 января, президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется и это дает возможность аккуратно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Россия закрыла свои границы для иностранных граждан в марте 2020 года. С августа Россия начала частично снимать ограничения. К январю 2021 года авиасообщение было возобновлено более чем с 20 странами.

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