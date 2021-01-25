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22:19 (мск), источник: Известия

Верховный суд США отклонил иски в отношении Трампа по делу о коррупции

Верховный суд США отклонил иски о незаконном получении прибыли в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

В нижестоящие инстанции направили требования о прекращении рассмотрения исков. Члены Верховного суда пояснили, что дела потеряли актуальность, так как Трамп покинул пост главы государства.

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В обвинениях указано, что в нарушение конституции экс-президент мог получать выгоду от зарубежных делегаций, которые пользовались принадлежащими ему объектами для проживания. Согласно закону, главам США запрещено принимать подарки и вознаграждения представителей других стран без одобрения Конгресса.

Один иск гласит, что представители гостиничного и ресторанного бизнеса в Вашингтоне заявляли о потере прибыли, поскольку делегаты выбирали объекты Трампа для проведения своих мероприятий и проживания.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.

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