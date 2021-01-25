22:19 (мск), источник: Известия
Верховный суд США отклонил иски в отношении Трампа по делу о коррупции
Верховный суд США отклонил иски о незаконном получении прибыли в отношении
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В нижестоящие инстанции направили требования о прекращении рассмотрения исков. Члены Верховного суда пояснили, что дела потеряли актуальность, так как Трамп покинул пост главы государства.
В обвинениях указано, что в нарушение конституции
Один иск гласит, что представители гостиничного и ресторанного бизнеса в Вашингтоне заявляли о потере прибыли, поскольку делегаты выбирали объекты Трампа для проведения своих мероприятий и проживания.
13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.
Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.