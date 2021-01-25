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25 января, источник: Известия

Президент Мексики назвал разработку «Спутника V» успехом российской науки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал разработку вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельством научного успеха. Об этом говорится в сообщении правительства страны, опубликованном в понедельник, 25 января, по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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Источник: РИА "Новости"

«Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в ​​России вакцины «Спутник V», ― отмечается в сообщении.

Также лидеры двух стран подтвердили общую заинтересованность продвижении двусторонней экономической повестки, добавив, что правительства России и Мексики работают над решением вопросов, касающихся доступа на рынок и продвижения флагманских продуктов.

Инфографика
Российские вакцины против коронавируса

Ранее в этот день Обрадор пригласил Путина посетить Мексику.

Также 25 января стало известно, что президент Мексики заболел коронавирусной инфекцией. Болезнь протекает, по его словам, в легкой форме, однако глава государства уже следует назначенному лечению.

В свою очередь, президент России пожелал мексиканскому лидеру скорейшего выздоровления.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая профилактическая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 25 января, на планете зарегистрировано свыше 100 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,1 млн человек, вылечились 72 млн.

В Мексике зафиксировано 1,7 млн заболевших коронавирусом, при этом 149,6 тыс. человек скончались, а еще 1,3 млн ― выздоровели.

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