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00:37 (мск), источник: Известия

Счетная палата увидела признаки коррупции в проекте дороги в Китай

Сроки строительства автодорог по маршруту «Европа — Западный Китай» могут быть сорваны, предупредили аудиторы Счетной палаты в специальном докладе. Они также указали на ряд коррупционных признаков и рисков ущерба бюджету при реализации проекта.

Источник: AP 2020

В частности, значительное количество вопросов аудиторов вызвала организация строительства дороги в обход Балашихи. Например, оценка земельных участков на этом отрезке была проведена ненадлежащим образом. Стоимость земли установили на основании ее сопоставления с аналогичными территориями, уже включенными в рыночный оборот.

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Но назначение территорий на участке в районе Балашихи и аналогичных им — разное. Сельско-хозяйственное — в одном случае, под населенные пункты — во втором. Таким образом, выкуп участков мог проводиться по завышенной стоимости.

Размер компенсации владельцу ряда участков в районе Балашихи был определен по градостроительному плану, что не может выступать основанием для оценки упущенной от потери земли выгоды. Руководствуясь исключительно этим документом владельцу территории, компании, которая, к тому же, почти не обладает опытом застройки, было возмещено более 100 млн рублей. В этом также есть признаки коррупционных нарушений и прямого ущерба бюджету, говорится в докладе.

Также СП обратила внимание, что по одному из 12 этапов строительства трассы Москва — Нижний Новгород — Казань Росавтодор заключил контракт с подрядчиком, чей опыт на рынке — всего лишь два года. Компания выбрана исполнителем заказа на 43 млрд рублей без проведения конкурса.

СП направила обращение в Генпрокуратуру, сообщили в пресс-службе палаты.

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