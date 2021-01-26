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05:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден сомневается, что Сенат объявит импичмент Трампу

Президент США Джо Байден поддержал идею объявить импичмент своему предшественнику Дональду Трампу. Однако он сомневается, что этого удастся достичь в Сенате.

Источник: Reuters

«Я считаю, что это должно произойти», — сказал Байден CNN. Как передает телеканал, по его мнению, резолюция не сможет набрать достаточное количество голосов для импичмента. «Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», — добавил президент.

Палата представителей ранее направила в Сенат резолюцию об импичменте. В нижней палате ее поддержали 232 человека, против выступили 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

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