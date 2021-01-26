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10:59 (мск), источник: Life.ru

В США на 20-долларовой купюре появится портрет темнокожей активистки по борьбе с рабством

Решение об этом приняла ещё администрация Обамы, но при Трампе вопрос был отложен.

Источник: Women On $20s
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Минфин США вернулся к вопросу замены изображения на купюре достоинством в 20 долларов. Вместо седьмого президента Эндрю Джексона на ней появится портрет активистки движения за освобождение рабов Гарриет Табмен. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт Associated Press.

Отмечается, что Табмен станет первой женщиной на американских банкнотах более чем за сто лет.

Решение об этом приняла ещё администрация Барака Обамы, однако при Дональде Трампе вопрос был отложен до 2028 года. Новая администрация Джо Байдена вернула рассмотрение замены изображения на купюре в актуальную повестку.

Табмен принимала активное участие в деятельности тайной сети активистов под названием «Подпольная железная дорога» в XIX веке. Они помогали беглецам с рабовладельческих плантаций добраться до северных штатов и Канады. Табмен лично участвовала в освобождении не менее 70 рабов.

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