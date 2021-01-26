Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
10Крещенские купания
22Быт советских студентов
13:33 (мск), источник: ТАСС

Кремль считает некорректным разглашать имена бизнесменов, владеющих «дворцом» в Геленджике

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. «Дворец» в Геленджике, который в одном из опубликованных недавно «расследований» приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта.

Источник: AP 2020

Отвечая на вопрос, известны ли собственники «дворца», Песков сказал: «Очевидно, что владельцем является предприниматель». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, — заметил он. — И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом».

При этом пресс-секретарь президента сказал, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев». «И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — пояснил он.

Новость
Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным

Комментируя замечание журналиста о том, что в упомянутом «расследовании» сам президент не называется собственником объекта, представитель Кремля заявил: «Не соглашусь с вами». «В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, — указал Песков. — Здесь я с вами категорически не согласен».

Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства ранее «однозначно ответил отрицательно на этот вопрос». «Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту», — подытожил Песков.

Бесполетная зона

Песков заявил, что вопрос об охране «дворца» в Геленджике и якобы установлении над ним бесполетной зоны нужно задавать ФСО и ФСБ, так как они находятся в компетенции данных органов.

«Что касается разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО», — сказал он. «Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — акцентировал внимание Песков, добавив, что на эту тему «было бы не совсем корректно говорить из Кремля».

Новость
Песков назвал чушью публикации о «дворце» Путина

«Одно дело, если бы мы действительно говорили о резиденции президента, тогда я мог бы вам предоставить информацию. Но поскольку это не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то здесь мы просто не можем этого сделать», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Он призвал дождаться появления комментариев от ФСО и ФСБ. «Я знаю, что мы переправили туда некоторые обращения СМИ. Поэтому, я думаю, в течение какого-то времени ответы последуют», — сказал Песков.

Песков вновь заявил об отсутствии у него данных о посещении Путиным когда-либо так называемого дворца в Геленджике, и призвал обратить внимание и на другие темы.

«Я не располагаю какой-то информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец», — сказал представитель Кремля.

Ответив, таким образом, на просьбу в очередной раз прокомментировать тему объекта в Геленджике, Песков спросил у своих собеседников, есть ли еще вопросы. «Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец», — заметил пресс-секретарь президента, добавив, что дворцов много «и все они, как правило, частные».

 Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало – Путин о "дворце" в Геленджике
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от COVID-19
Ученые нашли лекарство от COVID, превышающее по силе ремдесивир
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько
В России зафиксировали рекордный рост цен на услуги ЖКХ
Российскому лыжнику грозят два года тюрьмы
Из-за грозы Ялта погрузилась во тьму (видео)
Юрист назвала два способа получить повышенную пенсию
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Дети
Россиянка рассказала правду о том, как выживает с пятью детьми Женщина тянет детей одна. Их отец всегда в поиске заработка
Леди
Бузова пригласила звезд на шикарную вечеринку в честь 35-летия В ходе вечеринки Бузова сменила три платья.
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь