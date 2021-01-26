Кремль считает некорректным разглашать имена бизнесменов, владеющих «дворцом» в Геленджике

Отвечая на вопрос, известны ли собственники «дворца», Песков сказал: «Очевидно, что владельцем является предприниматель». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, — заметил он. — И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом».
При этом пресс-секретарь президента сказал, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев». «И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — пояснил он.
Комментируя замечание журналиста о том, что в упомянутом «расследовании» сам президент не называется собственником объекта, представитель Кремля заявил: «Не соглашусь с вами». «В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, — указал Песков. — Здесь я с вами категорически не согласен».
Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства ранее «однозначно ответил отрицательно на этот вопрос». «Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту», — подытожил Песков.
Бесполетная зона
Песков заявил, что вопрос об охране «дворца» в Геленджике и якобы установлении над ним бесполетной зоны нужно задавать ФСО и ФСБ, так как они находятся в компетенции данных органов.
«Что касается разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО», — сказал он. «Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — акцентировал внимание Песков, добавив, что на эту тему «было бы не совсем корректно говорить из Кремля».
«Одно дело, если бы мы действительно говорили о резиденции президента, тогда я мог бы вам предоставить информацию. Но поскольку это не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то здесь мы просто не можем этого сделать», — объяснил пресс-секретарь главы государства.
Он призвал дождаться появления комментариев от ФСО и ФСБ. «Я знаю, что мы переправили туда некоторые обращения СМИ. Поэтому, я думаю, в течение какого-то времени ответы последуют», — сказал Песков.
Песков вновь заявил об отсутствии у него данных о посещении Путиным когда-либо так называемого дворца в Геленджике, и призвал обратить внимание и на другие темы.
«Я не располагаю какой-то информацией, что он когда-то мог посещать этот дворец», — сказал представитель Кремля.
Ответив, таким образом, на просьбу в очередной раз прокомментировать тему объекта в Геленджике, Песков спросил у своих собеседников, есть ли еще вопросы. «Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец», — заметил пресс-секретарь президента, добавив, что дворцов много «и все они, как правило, частные».