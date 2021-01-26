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20:56 (мск), источник: Известия

Сенат утвердил кандидатуру Тони Блинкена на пост госсекретаря США

Американский сенат во вторник, 26 января, утвердил кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Госдепартамента. Трансляция соответствующего заседания велась на сайте верхней палаты конгресса США.

Источник: AP 2020

Ранее в этот же день сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

О том, что избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить на этот пост Блинкена, стало известно 23 ноября.

19 января в комитете по иностранным делам сената США прошли слушания, на которых рассматривалась кандидатура Блинкена на пост госсекретаря. На заседании дипломат анонсировал стратегию США по ряду вопросов внешней политики. Например он отметил, что при президентстве Байдена США будут действовать в отношении КНР «с позиции силы».

Кроме того, Блинкен подтвердил намерение Вашингтона добиваться продления срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

На следующий день Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что американский лидер Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря страны директора Института зарубежной службы (FSI) Дэна Смита. При этом отмечалось, что Смит будет занимать данную должность до тех пор, пока сенат не утвердит кандидатуру Блинкена.

21 января сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона.

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