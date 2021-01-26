21:30 (мск), источник: ТАСС
Володин: проблема чиновников в России в их неэффективности, а не в личных автомобилях
По словам спикера Госдумы, «корень зла» стоит искать в «неэффективности, в безответственности, в непорядочности».
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что основная проблема чиновников в России — в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом.
«У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно», — сказал Володин в интервью радио «Комсомольская правда».
По его словам, бывали случаи, когда чиновники «пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи», а в результате «мы с вами теряли страну». «Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм, он
По его словам, «корень зла» стоит искать в «неэффективности, в безответственности, в непорядочности». «Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще
При этом, уверен спикер Госдумы, если чиновник не решает основные проблемы граждан и берет взятки, то «может быть, ему не только с машины надо пересесть на трамвай, а и в другое место, там, где он может в одиночестве побыть».