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21:49 (мск), источник: Life.ru

Путин провёл телефонный разговор с Байденом

Глава РФ поздравил политика с началом работы на посту президента США.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщили в Кремле.

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Президент России поздравил Байдена с началом работы на посту главы Штатов. Путин отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам как РФ, так и Штатов, а также всего международного сообщества.

Стороны выразили удовлетворение произошедшим 26 января обменом нотами о достижении договорённости по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В ближайшие дни будут завершены все необходимые процедуры, которые обеспечат дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Беседа Путина и Байдена носила деловой и откровенный характер. Президенты обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, в том числе торгово-экономической. Главы двух государств условились о поддержании контактов.

Ранее Байден заявил, что проблемы между США и Россией не повлияют на возможность продления СНВ-3. Срок действия договора истекает в феврале.

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