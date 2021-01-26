21:49 (мск), источник: Life.ru
Путин провёл телефонный разговор с Байденом
Глава РФ поздравил политика с началом работы на посту президента США.
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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщили в Кремле.
Президент России поздравил Байдена с началом работы на посту главы Штатов. Путин отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам как РФ, так и Штатов, а также всего международного сообщества.
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