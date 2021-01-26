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22:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден и Путин поговорили о «проблемных вопросах» в двусторонних отношениях

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили проблемные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Источник: AP 2020

Лидеры двух стран в ходе беседы затронули вопрос о поддержке США суверенитета Украины, проблему взлома SolarWinds и сообщения о россиянах, якобы предлагающих вознаграждение за жизни американских солдат в Афганистане.

Также главы России и США поговорили об инциденте с Алексеем Навальным и несанкционированных акциях, прошедших в российских городах 23 января.

Помимо этого, Владимир Путин и Джо Байден выразили удовлетворение обменом нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Кремль, в свою очередь, заявил, что Москва и Вашингтон завершат в ближайшие дни все необходимые процедуры для дальнейшего функционирования ракетного договора.

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