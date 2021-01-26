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22:52 (мск), источник: Газета.Ру

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу соглашение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован в думской базе данных.

Соглашение предусматривает продление Договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворенность данным соглашением.

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