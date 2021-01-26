22:57 (мск), источник: РБК
Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»
По словам его
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Президент США Джо Байден считает, что газопровод «Северный поток-2» — это «плохая сделка для Европы». Об этом журналистам заявила
«Президент все еще считает “Северный поток-2” плохой сделкой для Европы», — сказала Псаки. Она отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.
«Мы знаем, что предыдущая администрация вводила против газопровода новые санкции. Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами», — добавила
РБК обратился за комментарием к оператору строительства газопровода компании Nord Stream 2 AG.
О том, что «Северный поток-2» не выгоден для европейских стран, Байден говорил еще в 2016 году, когда занимал должность
По словам Энтони Блинкена, чью кандидатуру на пост госсекретаря США утвердил сенат, Байден будет предпринимать меры для остановки строительства трубопровода, в частности, он планирует убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать его строительство.
«Знаю, что он (Байден. — РБК) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект “Северный поток-2”)», — сказал Блинкен.
В свою очередь, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки его остановить со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.
21 января Меркель назвала новые ограничения США против газопровода неуместными. «Я считаю эти экстерриториальные санкции, в любом случае, средством, которое неуместно», — сказала канцлер.