14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выступление Владимира Путина на форуме в Давосе (видео)
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» по видеосвязи.
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Это первое в 2021 году участие президента РФ в крупном международном форуме, указывает ТАСС.
Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) впервые с 2009 г. Тогда он представил свой доклад на открытии форума, будучи
Основное мероприятие — ВЭФ —