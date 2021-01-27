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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выступление Владимира Путина на форуме в Давосе (видео)

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» по видеосвязи.

Это первое в 2021 году участие президента РФ в крупном международном форуме, указывает ТАСС.

Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) впервые с 2009 г. Тогда он представил свой доклад на открытии форума, будучи премьер-министром России, и высказался об экономическом кризисе того времени, сравнив ситуацию с Великой Депрессией начала XX века, напоминают «Ведомости».

Основное мероприятие — ВЭФ — из-за пандемии перенесли на май, а сейчас проходит «Давосская неделя». В этом году она переведена в онлайн-формат, уточняет Business FM. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь Путина будет «объемной и интересной» — о том, «как мир меняется в эпоху пандемии».

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