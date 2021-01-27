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14:37 (мск), источник: Life.ru

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Байдена

В Кремле охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор состоялся по инициативе российской стороны и продлился чуть больше 35 минут.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, в Кремле предложили провести эту беседу, чтобы ещё раз поздравить американского коллегу с избранием на пост президента США.

— Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут, — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что лидеры стран успели обсудить наиболее актуальные вопросы мировой повестки, главный из которых — это ратификация соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

— Эксперты свою работу финализировали, и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договорённости, — добавил он.

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Как уже сообщал Лайф, вечером 26 января Путин и Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили ускорить работу по продлению договора СНВ. В этот же день президент России внёс в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

Напомним, СНВ-3 действует между США и Россией с 2011 года и фактически является единственным соглашением по сдерживанию вооружения. Его срок истекает в начале февраля 2021 года. После вступления Джо Байдена в должность президента США МИД РФ выразил надежду на конструктивную позицию американского лидера в диалоге по СНВ-3. Как указали дипломаты, Москва считает целесообразным продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на максимально предусмотренный пятилетний срок.

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