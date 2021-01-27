Путин впервые за 12 лет выступил на экономическом форуме в Давосе: главное

«Горячий» конфликт в мире, в котором бы участвовало много стран, сейчас невозможен. По мнению президента, иначе это привело бы к «концу цивилизации».
В то же время, считает Путин, «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось».
То, что США и Россия договорились продлить договор о сокращении стратегических вооружений, Путин назвал «шагом в правильном направлении». В то же время, по его мнению, сейчас в мире «противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали».
Социальное расслоение приводит к радикализации взглядов людей. В последнее время, по словам Путина, в мире растет социальная напряженность. Это «провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей».
Традиционные меры стимулирования экономики, которые применяли в последнее время, уверен Путин, больше не работают. Наращивание кредитования для ее поддержки становится невозможным, а «количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе».
Пандемия коронавируса в мире обнажила проблемы текущего устройства. Кроме того, она «подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы».
Построение экономики, построенной на том, что большая часть денег принадлежит 1% населения (так называемому «золотому миллиарду»), нельзя назвать устойчивым, считает Путин.
«Это просто деструктивная позиция», — подчеркнул он. Основной задачей мира российский президент видит устранение бедности.
Большие технологические корпорации, сказал Путин, уже конкурируют с государствами по многим направлениям, число их клиентов насчитывает миллиарды, а их политику можно назвать монополистской.
В нынешние времена уже невозможно построить однополярный мир, считает Путин — попытки его создания остались в прошлом.
«Подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации», — добавил он.
Существующие глобальные институты, с точки зрения Путина, не всегда способны справиться с мировыми проблемами, но это не повод от них отказываться.
«Нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения в глобальной экономике, торговле», — сказал российский президент.
Торговые барьеры и нелегитимные санкции, отметил Путин, «критически повышают риски одностороннего применения военной силы».
В отношениях Европы и России необходимо перестать ориентироваться на прошлое и начать смотреть в будущее, уверен российский президент.
«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться», — добавил он.
В 2021 году Всемирный экономический форум в Давосе проходит в формате онлайн из-за продолжающейся пандемии коронавируса.