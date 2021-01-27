27 января, источник: Life.ru
В Польше официально запретили аборты по причине патологии плода. После этого в стране вновь вспыхнули протесты
Теперь к процедуре жительницы страны могут прибегнуть лишь в двух случаях.
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С 27 января в Польше вступает в силу запрет на аборты по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Об этом пишет Польское агентство печати сообщений.
Соответствующее решение вынес в октябре Конституционный суд (КС) страны, а сегодня инстанция представила письменное обоснование своего вердикта. Запрет должен быть опубликован 27 января в официальном правительственном вестнике, и с этого момента он обретает законную силу. В своём обосновании КС подтвердил, что «человек с момента зачатия имеет право на жизнь».
Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери либо если ребёнок был зачат в результате сексуального насилия над женщиной или инцеста.
После сообщений о том, что в стране официально запретили аборты по причине патологии плода, люди вновь вышли с массовыми протестами. Сотни демонстрантов собрались у здания Конституционного суда в Варшаве и прошли по центральным улицам города. Митинги против запрета абортов начались после того, как КС 22 октября принял решение о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны.
Однако