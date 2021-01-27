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27 января, источник: ТАСС

В США заявили, что минздрав страны неправомерно использовал миллионы долларов

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США неправомерно использовало миллионы долларов, которые были выделены из бюджета на разработку вакцин и такие чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, как распространение болезни, вызываемой вирусом Эбола, вируса Зика, пандемией COVID-19.

Источник: Reuters

Об этом говорится в распространенном в среду 200-страничном докладе американского независимого федерального органа по осуществлению надзора, который проводит соответствующее расследование.

Авторы работы подчеркивают, что Минздрав при администрациях экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа тратил выделенные на борьбу с заболеваниями средства на несвязанные и менее важные проекты, выплату зарплат, новостную подписку и вывоз офисной мебели. При этом зарплаты выплачивались сотрудникам ведомства, которые не имели отношения к вакцинам и борьбе с распространением заболеваний.

Как отмечается в докладе, специалисты все еще подсчитывают, сколько именно средств с 2010 года было неправомерно израсходовано, однако речь идет о миллионах долларов. Так, стало известно, что в 2019 финансовом году (начинается в США с 1 октября) около $25 млн министерство использовало недолжным образом.

Как ожидается, расследование завершится к лету нынешнего года.

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