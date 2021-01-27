Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
28Инаугурации прошлого
27 января, источник: Известия

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Белый дом в среду, 27 января, ввел временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

Источник: AP 2020

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена намерена пересмотреть договоры о продаже высокоточных боеприпасов Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ, одобренные бывшим главой государства Дональдом Трампом.

20 октября американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые якобы могут стать угрозой для нацбезопасности США и безопасности американских войск. В документе политики напомнили, что ОАЭ среди прочего сотрудничает с РФ и Китаем в сфере вооружения. Кроме того, в 2017 году Абу-Даби и Москва подписали соглашение, которое предполагает в том числе разработку истребителя пятого поколения и закупку российских самолетов Су-35.

В сентябре о ситуации вокруг продажи ОАЭ истребителей F-35 высказался советник в то время действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он заявил, что американская администрация «серьезно обсуждает» данный вопрос и намерена провести консультации с Израилем.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чужие деньги: россияне активно скупают валюту
Похитители тел: в Приморье осуждена банда сутенеров
Стрелку Часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света
В Польше официально запретили аборты по причине патологии
В Роспотребнадзоре дали советы заболевшим COVID после прививки
Четырехлетняя девочка признана одной из самых умных в Британии
День в истории: 28 января
УЕФА подтвердил решение о проведении Евро в 12 городах
Hi-Tech
Раскрыт боеприпас для ударного беспилотника «Охотник» Перспективная российская разработка
Кино
Бывший ведущий «Первого канала» объяснил переход на НТВ Антон Привольнов поделился впечатлениями от новой работы
Новости партнеров
Провал проекта «УГ» стал главным политическим разочарованием года
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
Звезда «Солдатов»: куда исчез и что с ним сегодня
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Такая красивая. А теперь посмотрите на мужа: фото
Леди
«Носа нет»: в сети решили, что Решетова сделала ринопластику Подписчики не узнали звезду и раскритиковали ее
Новости партнеров
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
Звезды не врут. Вот что рассказала астролог о новом 2021 годе
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь