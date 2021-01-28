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00:08 (мск), источник: ТАСС

Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся все более враждебными

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американо-китайские отношения становятся все более враждебными, однако это не исключает сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил 27 января новый госсекретарь США Энтони Блинкена, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

Источник: AFP 2020

«Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. <…> Но все чаще в [этих] отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих взаимный интерес», — отметил он.

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