00:08 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся все более враждебными
ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/.
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«Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. <…> Но все чаще в [этих] отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих взаимный интерес», — отметил он.