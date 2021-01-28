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03:24 (мск), источник: ТАСС

Конгрессмены-республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет

Законодатели также призвали администрацию США модернизировать потенциал ядерного сдерживания.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за решение продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет. Соответствующее заявление законодателей размещено в среду на сайте республиканцев комитета по иностранным делам.

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«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», — отмечается в тексте. Маккол и Роджерс считают, что продление документа на пятилетний срок якобы лишает США рычага воздействия на Россию для возвращения к переговорам.

«Остается еще время для краткосрочного продления, что позволит получить зазор для существенных переговоров», — полагают конгрессмены. Вместе с тем законодатели призвали администрацию США модернизировать потенциал ядерного сдерживания и отреагировать «на растущие ядерные арсеналы Китая».

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия «на период в пять лет до 5 февраля 2026 года». Российский МИД со своей стороны подтвердил «приемлемость данного предложения для Российской Федерации». В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.

Как заявил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, Москва предлагает Вашингтону расширить повестку переговоров по стратегической стабильности, включив в нее все вооружения, способные решать стратегические задачи.

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