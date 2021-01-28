Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
10Крещенские купания
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
08:26 (мск), источник: ТАСС

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров в четверг официально вступил в должность главы государства.

Источник: AFP 2020

Церемония его инаугурации транслируется в прямом эфире на государственном телеканале республики, сообщает корр. ТАСС.

Жапаров зачитал текст присяги, после чего в зале Киргизской государственной филармонии ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента.

На церемонии присутствуют экс-руководители государства Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева, бывшие спикеры парламента, принимавшие участие в выборах 2021 года кандидаты в президенты, депутаты парламента, руководители министерств, аккредитованные в республике дипломаты и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались.

 Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало – Путин о "дворце" в Геленджике
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Блинкен: отношения США и Китая становятся все более враждебными
Нефтяникам посоветовали готовиться к «новой реальности»
Россиянам запретили обрабатывать фото на паспорт
Вирусолог прогнозирует снятие ограничений к лету
Индианка провела в тюрьме 18 лет из-за потерянного паспорта
Республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Жесткий фильм про войну: только для взрослых
Как жены арабов ходят дома при муже: фото
Hi-Tech
Раскрыт боеприпас для ударного беспилотника «Охотник» Перспективная российская разработка
Авто
5 причин, почему нельзя публиковать фото машины в соцсетях Авто Mail.ru рассказывает, какими реальными проблемами может обернуться желание похвастаться автомобилем в интернете
Кино
Бывший ведущий «Первого канала» объяснил переход на НТВ Антон Привольнов поделился впечатлениями от новой работы
Новости партнеров
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Популярные темы на «Детях»
Злые люди... 467
И снова маски 378
Так что можно брать в роддом? 111
Мужчина построил дом на мамину пенсию 104
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь