08:26 (мск), источник: ТАСС
Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность
БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров в четверг официально вступил в должность главы государства.
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Церемония его инаугурации транслируется в прямом эфире на государственном телеканале республики, сообщает корр. ТАСС.
Жапаров зачитал текст присяги, после чего в зале Киргизской государственной филармонии ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента.
На церемонии присутствуют
От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались.