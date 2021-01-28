16:25 (мск), источник: Коммерсантъ
The Times: США украли комплекс «Панцирь-С1» в Ливии
США похитили в Ливии грузовик с ракетной установкой «Панцирь С-1» российского производства, сообщает The Times. Зенитный
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По данным газеты, операция была проведена
Ливия фактически разделена на две части. В стране действует два парламента и два правительства. Противостояние идет между правительством национального согласия Файеза Сарраджа (контролирует Триполи и запад страны) и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара (сотрудничает с парламентом на востоке страны).