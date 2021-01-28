Голикова на совещании у Путина заявила о вреде введения «ковид-паспортов»

17:19 (мск), источник: РБК
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По ее словам, единственным документом, предусмотренным действующим законодательством, является сертификат о прививке от коронавируса. Этот документ, как уточнила Голикова, был утвержден Минздравом.
«Еще раз хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения
Введение паспортов или
каких-тоиных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо.
Зампред правительства также сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к работе по формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации. Как отметила Голикова, первые рекомендации от ВОЗ ожидаются к концу первого квартала текущего года. Она добавила, что ВОЗ пригласила российских специалистов к участию в этой работе.
В начале года Путин поручил правительству проработать вопрос международного признания документов о получении гражданами прививки от коронавируса. Это должно было облегчить передвижение людей между странами. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что организация пока не рекомендует введение подобных документов для путешественников
В свою очередь, Голикова говорила, что введение любого рода паспорта вакцинации от коронавируса ограничит передвижение людей между странами, что является недопустимым. «На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия», — пояснила она позицию правительства.
Ввести «ковид-паспорта» предлагали в нескольких российских регионах. Так, в частности, с подобной инициативой выступали в Башкирии. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, такой паспорт «может быть, но вот условия оформления — это предмет серьезного разговора».
Михаил Юшков