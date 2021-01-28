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17:19 (мск), источник: РБК

Голикова на совещании у Путина заявила о вреде введения «ковид-паспортов»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что введение «ковид-паспортов» в регионах может нанести вред. Об этом она сказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, единственным документом, предусмотренным действующим законодательством, является сертификат о прививке от коронавируса. Этот документ, как уточнила Голикова, был утвержден Минздравом.

«Еще раз хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата», — заявила она.

Введение паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо.
Татьяна Голикова
вице-премьер

Зампред правительства также сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к работе по формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации. Как отметила Голикова, первые рекомендации от ВОЗ ожидаются к концу первого квартала текущего года. Она добавила, что ВОЗ пригласила российских специалистов к участию в этой работе.

В начале года Путин поручил правительству проработать вопрос международного признания документов о получении гражданами прививки от коронавируса. Это должно было облегчить передвижение людей между странами. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что организация пока не рекомендует введение подобных документов для путешественников из-за дефицита вакцин в мире и неполной информации о влиянии прививок на распространение COVID-19.

В свою очередь, Голикова говорила, что введение любого рода паспорта вакцинации от коронавируса ограничит передвижение людей между странами, что является недопустимым. «На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия», — пояснила она позицию правительства.

Ввести «ковид-паспорта» предлагали в нескольких российских регионах. Так, в частности, с подобной инициативой выступали в Башкирии. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, такой паспорт «может быть, но вот условия оформления — это предмет серьезного разговора».

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Михаил Юшков

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