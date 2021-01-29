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07:16 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: AP 2020

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <…> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — сказал собеседник агентства.

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К специальным техническим средствам относятся, в том числе, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды, например, не была видна дорожная разметка из-за снегопада или неубранного снега.

В 2019 году Минтрансом были разработаны рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксации, в которых прописано, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения. Летом того же года Госавтоинспекция дала своим подразделениям указание, что при плохих погодных условиях — дождь, снегопад, туман — администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться. Но если водитель в такой ситуации все же получил штраф, то его можно обжаловать, и штраф будет отменен.

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