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10:55 (мск), источник: Ведомости

В Белом доме рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена

Президент США Джо Байден «никогда не сдерживался» в высказывании мнения о президенте России Владимире Путине и действиях его правительства и передал это в разговоре с ним, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Источник: AP 2020

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — заявила Псаки (цитата по «РИА Новости»).

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».

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