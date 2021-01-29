Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что «Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса». «Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских», — заверил он.
Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил:
Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит.
Название форума «Русский Донбасс» пресс-секретарь президента РФ счел «абсолютно нормальным». «Здесь ничего слух не режет», — считает Песков. Он пояснил, что в Донбассе «подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих». Представитель Кремля напомнил, что Донбасс «всегда был русскоязычным регионом Украины, там всегда жило много русских, это совершенно очевидный факт, это всегда во всех переписях фиксировалось».