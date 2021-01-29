19:55 (мск), источник: РБК
В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации
Почему это произошло и кого винят страны Европы.
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Несмотря на старт вакцинации в декабре, страны Евросоюза не смогли привить значительное число граждан от коронавируса COVID-19. По состоянию на 27 января в лидеры по вакцинации в пересчете на 100 человек в ЕС вышли Дания (3,7), Словения (2,9) и Ирландия (2,9), но это заметно ниже, чем уровень вакцинации в Израиле (49,1), Великобритании (11,2) или США (7,1), следует из базы данных Our World in Data.
В Израиле этот показатель превышает 30%, в Британии он равен 10,5%, в США — 6%.
|Стратегия вакцинации в Европе
|В целях противодействия пандемии Еврокомиссия от лица 27 стран ЕС заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19:
|BioNTech-Pfizer (США — Германия),
AstraZeneca (Швеция — Великобритания),
Sanofi-GSK (Франция — Великобритания),
Johnson & Johnson (США),
CureVac (Германия),
Moderna (США).
Главная причина, почему ЕС не смогла привить больше граждан — недостаток вакцин. Отчасти это вызвано промедлением ЕС с их закупками и одобрением использования вакцин регуляторами, отмечают аналитики.
«В Великобритании и США регуляторы предоставили разрешение на использование вакцины в экстренных условиях и взяли на себя ответственность на тот случай, если
Кроме того, у
Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности. Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы.
На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.
Отклонения от графика означают, что Евросоюз едва ли сможет получить 100 млн доз вакцин в течение первых трех месяцев текущего года, как планировалось изначально.
«Мы сожалеем об отсутствии ясности по поводу графика поставок и просим AstraZeneca предоставить конкретный план по поставкам того числа вакцин, которое было заявлено на первый квартал 2021 года», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
Итальянские власти, в свою очередь, уведомили о намерении подать в суд на производителей вакцин Pfizer и AstraZeneca
Некоторые страны решили закупить вакцины у третьих стран, а не ждать, пока в ЕС разберутся с налаживанием поставок. Таким путем, в частности, пошла Венгрия, которая договорилась о закупках российской вакцины «Спутник V» и ведет переговоры о покупке китайского препарата от коронавируса. «Процесс централизованной закупки вакцин Еврокомиссией оказался очень медленным, особенно учитывая крайне высокие ожидания, которые с самого начала подогревались Европейской комиссией. В итоге получилось, что вместо миллионов единиц препарата, в которых мы нуждаемся, поток поступающих к нам вакцин исчисляется в десятках тысяч. Это позволило нам вакцинировать только 140−150 тыс. человек при общей численности населения 10 млн», — сказал РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Согласно изначальному плану, в Еврокомиссии собирались вакцинировать 80% граждан старше 80 лет и работников медучреждений к марту, а к апрелю вакцинировать 70% населения ЕС. Таким образом в ЕС рассчитывали, что население приобретет коллективный иммунитет к третьему или четвертому кварталу этого года. По прогнозам банка Barclays (есть у РБК), к августу у ЕС должно быть достаточно вакцин, чтобы привить каждого гражданина сообщества. Однако то, насколько успешно ЕС удастся вакцинировать большинство населения для обретения коллективного иммунитета (больше 60% с устойчивостью к вирусу), зависит от нескольких факторов, отмечают в банке. В эти факторы входят:
Учитывая все эти факторы, Barclays прогнозирует, что ЕС сможет выработать коллективный иммунитет к концу третьего или началу четвертого квартала этого года.
Если ЕС смогут убедить производителей препаратов увеличить поставки, а граждане начнут охотнее соглашаться делать прививку, то коллективный иммунитет может быть выработан уже к началу третьего квартала. Среди возможных рисков, которые могут задержать обретение иммунитета, появление новых вариантов коронавируса, не уязвимых для вакцин, а также задержки с поставками, пишет Barclays.
Продолжение активной фазы пандемии и отсрочка снятия социальных ограничений создает негативные риски для европейской экономики. Bank of America (BofA) снизил прогноз роста ЕС в 2021 году в годовом выражении на фоне продления ограничений с 3,9 до 2,9%. «Высокое число заражений в Европе и продолжающееся напряжение на сектор здравоохранения привели к более долгим, а порой и более жестким локдаунам», — констатировали в BofA.