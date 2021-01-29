Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
19:55 (мск), источник: РБК

В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации

Почему это произошло и кого винят страны Европы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

С какими проблемами столкнулась Европа

Несмотря на старт вакцинации в декабре, страны Евросоюза не смогли привить значительное число граждан от коронавируса COVID-19. По состоянию на 27 января в лидеры по вакцинации в пересчете на 100 человек в ЕС вышли Дания (3,7), Словения (2,9) и Ирландия (2,9), но это заметно ниже, чем уровень вакцинации в Израиле (49,1), Великобритании (11,2) или США (7,1), следует из базы данных Our World in Data.

Ни одна из стран ЕС не смогла вакцинировать более 5% от своего населения.

В Израиле этот показатель превышает 30%, в Британии он равен 10,5%, в США — 6%.

Стратегия вакцинации в Европе
В целях противодействия пандемии Еврокомиссия от лица 27 стран ЕС заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19:
BioNTech-Pfizer (США — Германия),
AstraZeneca (Швеция — Великобритания),
Sanofi-GSK (Франция — Великобритания),
Johnson & Johnson (США),
CureVac (Германия),
Moderna (США).

В чем причина медленных темпов вакцинирования

Главная причина, почему ЕС не смогла привить больше граждан — недостаток вакцин. Отчасти это вызвано промедлением ЕС с их закупками и одобрением использования вакцин регуляторами, отмечают аналитики.

Читайте также
Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65

«В Великобритании и США регуляторы предоставили разрешение на использование вакцины в экстренных условиях и взяли на себя ответственность на тот случай, если что-то пойдет не так. Однако в ЕС, напротив, настояли на прохождении всех процедур в плановом режиме», — отметил аналитик консалтинговой компании Gavekal Researh Седрик Гемель (доклад компании есть в распоряжении РБК). Так, в США и Британии период вакцинирования начался на несколько недель раньше, чем в ЕС.

Кроме того, у компаний-производителей вакцины возникли перебои с поставками. Это, в частности, касается англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, чьи поставки в Европу отстают от графика.

Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности. Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы.
Паскаль Сорио
глава компании

На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.

Отклонения от графика означают, что Евросоюз едва ли сможет получить 100 млн доз вакцин в течение первых трех месяцев текущего года, как планировалось изначально.

Из-за проблем с поставками председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от производителей ускорить поставки и выполнить данные ими обязательства.

«Мы сожалеем об отсутствии ясности по поводу графика поставок и просим AstraZeneca предоставить конкретный план по поставкам того числа вакцин, которое было заявлено на первый квартал 2021 года», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Читайте также
Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны

Итальянские власти, в свою очередь, уведомили о намерении подать в суд на производителей вакцин Pfizer и AstraZeneca из-за задержек.

Некоторые страны решили закупить вакцины у третьих стран, а не ждать, пока в ЕС разберутся с налаживанием поставок. Таким путем, в частности, пошла Венгрия, которая договорилась о закупках российской вакцины «Спутник V» и ведет переговоры о покупке китайского препарата от коронавируса. «Процесс централизованной закупки вакцин Еврокомиссией оказался очень медленным, особенно учитывая крайне высокие ожидания, которые с самого начала подогревались Европейской комиссией. В итоге получилось, что вместо миллионов единиц препарата, в которых мы нуждаемся, поток поступающих к нам вакцин исчисляется в десятках тысяч. Это позволило нам вакцинировать только 140−150 тыс. человек при общей численности населения 10 млн», — сказал РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Когда европейские страны достигнут целей вакцинации

Согласно изначальному плану, в Еврокомиссии собирались вакцинировать 80% граждан старше 80 лет и работников медучреждений к марту, а к апрелю вакцинировать 70% населения ЕС. Таким образом в ЕС рассчитывали, что население приобретет коллективный иммунитет к третьему или четвертому кварталу этого года. По прогнозам банка Barclays (есть у РБК), к августу у ЕС должно быть достаточно вакцин, чтобы привить каждого гражданина сообщества. Однако то, насколько успешно ЕС удастся вакцинировать большинство населения для обретения коллективного иммунитета (больше 60% с устойчивостью к вирусу), зависит от нескольких факторов, отмечают в банке. В эти факторы входят:

  • вероятные новые затруднения с поставками;
  • желание граждан вакцинироваться — согласно опросам, проведенным компанией Ipsos, в трех из четырех крупнейших экономик ЕС — Франции, Италии и Испании — доля желающих вакцинироваться составляет менее 60%, во Франции — 40%;
  • скорость одобрения использования разных вакцин;
  • время между первой дозой препарата и второй.

Учитывая все эти факторы, Barclays прогнозирует, что ЕС сможет выработать коллективный иммунитет к концу третьего или началу четвертого квартала этого года.

Если ЕС смогут убедить производителей препаратов увеличить поставки, а граждане начнут охотнее соглашаться делать прививку, то коллективный иммунитет может быть выработан уже к началу третьего квартала. Среди возможных рисков, которые могут задержать обретение иммунитета, появление новых вариантов коронавируса, не уязвимых для вакцин, а также задержки с поставками, пишет Barclays.

Продолжение активной фазы пандемии и отсрочка снятия социальных ограничений создает негативные риски для европейской экономики. Bank of America (BofA) снизил прогноз роста ЕС в 2021 году в годовом выражении на фоне продления ограничений с 3,9 до 2,9%. «Высокое число заражений в Европе и продолжающееся напряжение на сектор здравоохранения привели к более долгим, а порой и более жестким локдаунам», — констатировали в BofA.

 Кремль назвал владельцев дворца в Геленджике
Поклонская сравнила Навального с Волан-де-Мортом
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США
Рязанский чиновник, «спасавший» людей, освобожден от должности
На Тиму Белорусских завели дело по наркотической статье
Почему переболевшие COVID-19 остаются без антител
Россиянка узнала о продаже квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Художник из России придумал конструктор LEGO с Бабой Ягой
Внутри дворца в Геленджике нашли «один сплошной бетон»
Здоровье
Перечислены тревожные признаки скорого диабета Особенно пристальное внимание следует обращать на них после 40 лет.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Дети
Беременная Перминова показала фото с мужем-миллиардером Модель готовится в четвертый раз стать мамой
Леди
«Жизнь и творчество неотделимы» Главные высказывания Ланового Не стало актера Василия Ланового
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь