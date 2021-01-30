03:29 (мск), источник: Известия
В Белоруссии заявили о планах признать бело-красно-белый флаг экстремистским
Генпрокуратура Белоруссии планирует признать
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«С учетом ранее проведенной работы Генпрокуратурой по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму мы готовим пакет документов о признании экстремистскими
В декабре 2020 года стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции, включая
15 декабря Тихановская заявила, что в стране не прекратятся уличные протесты. По ее словам, белорусы перейдут к новым способам мирной борьбы — в форме «партизанщины».
Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.