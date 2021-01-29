Еврокомиссия разрешила применение вакцины AstraZeneca в странах ЕС

«Мы только что разрешили вакцину AstraZeneca на рынках ЕС после положительной оценки Европейского агентства лекарственных средств», — написала она у себя в твиттере.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ожидает от компании поставки всего объема вакцин, предусмотренного контрактом. «Я ожидаю, что компания поставит 400 млн доз, как было согласовано. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить вакцинами европейцев, наших соседей и партнеров по всему миру», — добавила глава ЕК.
Это третья вакцина от коронавируса, которая может применяться на территории ЕС. До этого в Евросоюзе были одобрены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.
Одобрение вакцины Astrazeneca произошло на фоне скандала, связанного со срывом ее запланированных поставок. По информации Reuters, AstraZeneca в первом квартале сможет поставить на 60% меньше доз, чем предусмотрено контрактом, из-за проблем на производстве.
В середине января о сокращении поставок заявили американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech, у которых ЕС заказал 600 млн доз. Из-за этого вакцинация в некоторых европейских странах замедлилась или вообще прекратилась.