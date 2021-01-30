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05:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») выдвинули на Нобелевскую премию мира. С подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде. По его словам, движение стало неотъемлемой частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации».

Источник: РИА "Новости"

Движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») выдвинули на Нобелевскую премию мира. С подобной инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде, передает газета The Guardian.

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16
фотографий

По его словам, движение стало неотъемлемой частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь интерес к данной теме по всему миру. Парламентарий отметил, что, несмотря на беспорядки и погромы, которыми сопровождались протесты BLM в США и других странах, большинство акций проходили мирно. Он подчеркнул, что большая часть инцидентов была спровоцирована действиями полиции или противниками митингующих.

В 2020 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН. Как отмечается, награду организация получила за усилия по борьбе с голодом и вклад в улучшение условий для достижения мира в районах, затронутых конфликтом. Кроме того, комитет оценил вклад ВПП в предотвращение использования голода как оружия во время войн и конфликтов.

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