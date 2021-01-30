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07:38 (мск), источник: ТАСС

МВД с 1 июня вводит новый перечень запретов на использование автомобиля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. МВД РФ с 1 июня планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

Одно из главных новшеств — это запрет на использование летней резины зимой и зимней летом, также нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, водители обязаны будут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

Отдельно прописан пункт про ремни безопасности: на машине нельзя будет ездить не только когда на ремне есть видимые надрывы на лямке или ремень отсутствует вовсе, но и в том случае, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

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Что касается двигателя: теперь в битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждом газовом баллоне должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Также в перечне прописано, что если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, неисправны или отсутствуют, то машиной пользоваться будет запрещено.

МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор технического осмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14. 4. 1 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»).

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