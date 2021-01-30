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08:22 (мск), источник: Известия

В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19

В Росздравнадзоре в субботу, 30 января, заявили, что любые медучреждения, где проводят вакцинацию от коронавируса, не имеют права требовать деньги за прививку, поскольку препарат не поступает в розничную продажу.

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Источник: РИА "Новости"

«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Кроме того, в ведомстве уточнили, прививки могут проводится только в учреждениях, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работу по проведению профилактических прививок.

По данным Росздравнадзора, в России вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в 3098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации, 1494 мобильными бригадами.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Также делают прививку еще одним российским препаратом — «ЭпиВакКороной».

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